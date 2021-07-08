عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات.. 5.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1266 مبايعة بقيمة 2.98 مليار درهم منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 628.89 مليون درهم و1164 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.35 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 170 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 374 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 59 رهنا لأراض بقيمة 360.69 مليون درهم و283 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.03 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 256 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 238 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 97 هبة بقيمة 983.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الأولى بقيمة 875 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 44 مليون درهم.

التصرفات العقارية دائرة الأراضي والأملاك بدبي اقتصاد الامارات عقارات دبي الأراضي والأملاك

ترشيحاتنا

فيدديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. الفنانة دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

مفوض الليجا: الأهلي أفضل ناد في أفريقيا.. وانتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني صعب

نداء عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تطورات إنشاءات حلبة F1 جدة للسباقات بالسعودية

أفخم 5 سيارات SUV موديلات 2021 في مصر| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

نداء عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين المخالفين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

أول تعليق من بوش مدرب سلة الزمالك بعد إعلان رحيله رسميا

تطورات إنشاءات حلبة F1 جدة للسباقات بالسعودية

السيسي يطلع على مشروع مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس

فجر السعيد تفتح النار على محمد رمضان بسبب حفيدة صدام حسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

فيديو

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ