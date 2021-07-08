عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: مشروع مول الفرما أصبح جاهزا للتشغيل بمعرفة شركة متخصصة 

صدى البلد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس مشروع مول الفرما الجديد بحى الشرق، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وآخر تطورات سير الأعمال به ، رافقه خلالها العميد نعمان محمد رئيس حي الشرق  والشركة المنفذة واستشاري المشروع .

واستعرض محافظ بورسعيد مجمل الأعمال التى شهدها المول من خلال شرح تفصيلي  لكافة الجوانب المتعلقة بحجم انجاز العمل بالمشروع من االاستشارى المختص ، وشدد المحافظ علي الانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد الزمنية المقررة تمهيدا لبدء تشغيله قريبا .

وأكد "محافظ بورسعيد" أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد ، تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد ، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

مشروع مول الفرما في بورسعيد 

واضاف المحافظ بان المول أصبح جاهزا للتشغيل وسيتم إداراته وتسويقه من خلال احدي الشركات المتخصصة 
 

فريد محرم مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لـ محافظة بورسعيد .. صور


يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد ، ،ويقام علي مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور ارضي واول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة  ودور ثاني وثالث ورابع  بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢  ويضم ١٥٠ محل متعدد الاغراض بمساحات مختلفة بالاضافة الي دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة الي مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحة، وكاميرات مراقبة ، ومصاعد داخلية ، وأماكن ترفيهية ، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي ،كما تطل الواجهة الشمالية للمول علي مساحة من اللاند سكيب  والتي يتخللها  عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة

IMG-20210708-WA0033
IMG-20210708-WA0033
IMG-20210708-WA0028
IMG-20210708-WA0028
IMG-20210708-WA0029
IMG-20210708-WA0029
IMG-20210708-WA0030
IMG-20210708-WA0030
IMG-20210708-WA0031
IMG-20210708-WA0031
IMG-20210708-WA0027
IMG-20210708-WA0027
IMG-20210708-WA0025
IMG-20210708-WA0025
IMG-20210708-WA0032
IMG-20210708-WA0032
IMG-20210708-WA0023
IMG-20210708-WA0023
IMG-20210708-WA0024
IMG-20210708-WA0024
IMG-20210708-WA0026
IMG-20210708-WA0026
IMG-20210708-WA0021
IMG-20210708-WA0021
IMG-20210708-WA0022
IMG-20210708-WA0022
IMG-20210708-WA0017
IMG-20210708-WA0017
IMG-20210708-WA0020
IMG-20210708-WA0020
IMG-20210708-WA0018
IMG-20210708-WA0018
IMG-20210708-WA0016
IMG-20210708-WA0016
IMG-20210708-WA0019
IMG-20210708-WA0019
IMG-20210708-WA0015
IMG-20210708-WA0015
بورسعيد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مشروع مول الفرما اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

مد أجل الحكم على طالب متهم بخطف وهتك عرض طفلة لجلسة 4 أغسطس

تدريب 800 شاب.. ننشر تفاصيل اتفاقية القوى العاملة والبابا تواضروس

8001.. رواية جديدة للكاتبة سالي الباز في معرض الكتاب

الثقافة تعلن عن فتح باب الاشتراك في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

بعد إعلان الطوارئ.. قرار عاجل جديد من اليابان بشأن أولمبياد طوكيو

رسميا.. إقامة أولمبياد طوكيو بدون جمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

اتفاق رسمي.. إسرائيل تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

الإفتاء توضح حكم التسمية بـ ريماس وريتاج وتكشف عن الأسماء المحرمة شرعًا

هذه السورة تمنع الخلافات الزوجية.. اغتنموها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ