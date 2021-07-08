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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعدم إجادته السباحة..غرق طالب في مياة ترعة بـ الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى طالب مصرعه غرقا بترعة السلام بالمطرية بمحافظة الدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بغرق طالب بترعة السلام بالمطرية امام قرية العصافرة 

بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام يوسف.م ا   ١٤  عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى ، ومقيم قرية " العصافرة " دائرة المركز 
بالإستحمام بمياة الترعه ولعدم إجادته السباحه جرفة التيار وتوفى غرقا ، 
بسؤال نجل عمه تاجر أسماك ، ومقيم بذات العنوان ٠٠ أكد المضمون 
ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك . 
وجارى إستكمال الفحص وإنتشال الجثمان وتم حرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة . 
 

مصرع غرقا ترع الدقهلية امن الدقهلية

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