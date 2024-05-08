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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخميس القادم انطلاق فعاليات معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر

آثاث
آثاث

تنطلق يوم  الخميس 9 مايو  فعاليات الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض الأثاث والديكور، والذي ينعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر لمدة 4 ايام.


ويقام المعرض بمشاركة أكثر من ٨٠  شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .


ويضم المعرض العديد من الخبراء و الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور، وذلك لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث وأحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

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ويتميز معرض الاثاث والديكور "home in" بعرض أكثر من 2000 موديل من ارقى انواع الاثاث لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل وحرية الاختيار بين الكثير من الموديلات والأسعار المختلفة كما تقدم الشركات العارضة العديد من العروض و التخفيضات خلال فترة المعرض والتي تصل الى 50% على كل المعروضات، بالإضافة إلى عروض تقسيط تصل الى امكانية التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد .

ومن جانبه أكد اشرف العدوى، مدير شركة تراست للمعارض الشركة المنظمة للمعرض أن المعرض في دورته الثالثة والثلاثون يقام بمركز المؤتمرات بمدينة نصر حيث قد لاقى إقبالًا غير متوقع من الزائرين وقد فاق عدد زوار الدورة السابقة 30 الف زائر نظرًا لما قدمته الشركات العارضة من خصومات وعروض تقسيط خلال فترة المعرض .
ويعقد معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 9 مايو  إلى 12 مايو  الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانًا من الساعة ١٢ ظهرا حتى ١٠ مساء .

معرض الأثاث والديكور مركز القاهرة للمؤتمرات مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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