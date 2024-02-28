أورمان الشرقية تنظم معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلى على الأسر الأولى بالرعاية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية أنه شاركت المديرية جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانا على عدد 175 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى بنى حسن وعزبة العرب والمتينى والشوافين وقصاصين بمركز اولاد صقر.



أضاف وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.



من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث المنزلى من الأورمان فى محافظة الشرقية تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة.

وأوضح أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



وأشار شعبان إلي أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.



يذكر أن تنظيم معارض الأثاث المنزلى فى الشرقية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.