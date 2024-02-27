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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة شقيقة وكيل وزارة الأوقاف

صدى البلد

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقة الدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف وذلك بمسقط رأسها بقرية تلراك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ، وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان. 

وتقدم الدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بخالص التقدير والامتنان لمحافظ الشرقية لقيامه بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقته كلفته إنسانية تدلل على قوة ومتانة العلاقة بين المحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السكرتير العام المساعد العزاء والمواساة المستشار العسكرى المديريات الخدمية اولاد صقر النواب والشيوخ رؤساء المراكز والمدن رؤساء المراكز سكرتير عام المحافظة صحة الشرقية

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