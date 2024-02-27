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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، كما تم المرور على قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أشهر، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي ١٩ سرير، بدلاً من ١٢ سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال ٢ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة عدد ٦ أجهزة تنفس صناعي، وعدد ١٩ مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية، وعدد ٢ جهاز ABG لقياس غازات الدم، و ٥ جهاز رسم قلب، وجهاز تحليل لإنزيمات القلب، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الحالة الصحية لمرضي العناية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم الأطفال، وقسم الحضانات والذي تم التشغيل التجريبي له في بداية هذا العام بعد تطويره ورفع كفاءته ليسع ٢١ حضانة بدلاً من ١٨، بتكلفة تقديرية أكثر من مليون جنيه.

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كما تفقد "مسعود" أعمال التطوير الجارية بمبني الكلى لإنشاء دور رابع على مساحة ٤٥٠م٢ يضم قسم لمناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات، وغرف للعمليات الجراحية والإفاقة، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهاً إدارة المستشفى بالتواصل مع لجنة التطوير بالمديرية لوضع التصور النهائي للقسم الجديد بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما اطمأن على انتظام أعمال التطوير الجارية بالمبني الجديد للمستشفى، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، موجهاً مدير المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية، لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر

الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ التشغيل التجريبى الخدمات الطبية الصحة والسكان

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