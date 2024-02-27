محافظ الشرقية يؤكد أهمية الندوات التثقيفية في شغل أوقات الشباب بخدمة المجتمع

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على الدور المهم الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بتنظيم ندوة دينية بعنوان "العلاقات الأسرية والاجتماعية في الإسلام" وتم عرضها اليوم، عن طريق البث المباشر على صفحتي المديرية ولجنة الدعوة الإسلامية.



وأضاف أنه قام بتقديم الندوة الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، أوضح فيها أن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع حيث تتكون من أفراد تربط بينهم الرحمة والمودة، وتسهم الأسرة في تفعيل كافة جوانب الأنشطة المادية والروحية والعقائدية والاقتصادية لأفرادها.

وأشار إلى أنه بين كذلك حقوق أفراد الأسرة من الصحة والتعلم والسكن والأمن، كما استعرض واجبات الأسرة كنقل التراث واللغة عبر الأجيال، وتحدث عن أسس العلاقات الأسرية الناجحة وأثرها علي أفراد المجتمع.

في سياق آخر، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة أنهت استعدادها لتنظيم فعالية "يوم الشرقية" للعام الثاني على التوالي، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بمقعد الأمير ماماي بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة صباح بعد غد الخميس، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ونقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة؛ وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمحافظة وما تشتهر به من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية والحرف التراثية.

من جانبها، أوضحت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية الدكتورة رشا حسن، أن احتفالية "يوم الشرقية" تتضمن إقامة معرض يضم منتجات الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الشرقية (ورق البردى - الخزف والفخار- السجاد اليدوى - عرائس خشبية - ريزن - كروشية )، وتضم أيضاً منتجات إبداعية من إنتاج مبادرة قادرون باختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما تشمل تنظيم عروض فنية للفنون التراثية المميزة للمحافظة تقدمها فرقة الشرقية للفنون الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية يضم ( لوحات فنية - صور فوتوغرافية - منحوتات ) إنتاج الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالاشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكليين، حيث تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة، بجانب ورش حرفية حية تقدم (عرائس خشبية - بردى - نول كليم يدوي )، بالإضافة لقيام الفنانين المشاركين في الفاعلية برسم بورتريهات على مدار اليوم.

وأضافت أنه سيتم عرض فيديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، أهمية تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" لحماية المواطنين والكوادر الطبية وتحقيق معايير السلامة والصحة المهنية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة اليوم الثلاثاء لمناقشة خطط العمل وآليات تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الصحية والتي دشنتها وزارة العمل لتأمين بيئة العمل بكافة المنشآت الحكومية .

وأكد وكيل الوزارة الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومسئوليتهم المهمة في توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها والتي تعد حجر الزاوية في تقديم رعاية صحية متميزة، ومن أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال متابعتهم المستمرة للتأكد من تطبيقها .

وشدد على أهمية إعداد محتوى تدريبي متميز لفرق السلامة والصحة المهنية، ورؤساء اللجان الفرعية من مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ورؤساء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية والمستشفيات، يتخللها عرض بأمثلة حدثت مسبقاً للاستفادة من هذه النماذج وكيفية تدارك الأخطاء واتباع الإجراءات احترازية بكفاءة تجنباً لحدوث أي كوارث أو أزمات، مع وضع خطط للإخلاء والطوارى ويتم مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية علي إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية .