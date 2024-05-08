هل وقع نجم الزمالك لبيراميدز؟'.. شوبير يجيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقيع أحد نجوم نادي الزمالك لبيراميدز عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير هناك معلومة أن نجم الزمالك محمد صبحي تعاقد مع بيراميدز.

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل احتجاج نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: الزمالك يدرس الاحتجاج على إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية عقب نهاية الدور الأول.

الزمالك ونهضة بركان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.