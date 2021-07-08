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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تقييم متميز لـ المجلات العلمية بـ كليتي التربية والزراعة في العريش

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

حققت المجلات العلمية الصادرة عن كليتي التربية والعلوم الزراعية البيئية جامعة العريش ،الصادرة تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش ، علي تقييم متميز خلال شهر يوليو الجاري وحصولها  علي درجات متقدمة في تقييم المجلس الأعلي للجامعات.

وحصلت مجلة سيناء للعلوم التطبيقية بكلية العلوم الزراعية البيئية  جامعة  العريش على 7 نقاط في تقييم المجلات المصرية والمحلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات ويشرف عليها الدكتور محمد أحمد نجاتي عميد الكلية.

كما حصلت المجلة العلمية الصادرة عن كلية التربية جامعة العريش علي 6,5 درجة في تقييم المجلات الصادرة عن كليات التربية بالجامعات المصرية ،تحت إشراف الدكتور محمد رجب الاستاذ بكلية التربية جامعة العريش.

تقييم المجلس الأعلى:

 

وتقدم الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، بالتهنئة لأسرة جامعة العريش لحصول مجلات كليات (العلوم الزراعية - التربية - التربية الرياضية) على أعلى درجات تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات المحلية في إصدار شهر يوليو الحالي 2021 م.

ومن جهة أخرى توصل رئيس الجامعة لحل مشكلة (الباركود) الخاصة بشهادات التخرج لدفعات 2020م من مختلف كليات الجامعة، وسوف يتم استخراج شهادات جديدة للخريجين دون تحمل الخريج أي تكلفة مادية.

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المجلات العلمية تقييم متميز العريش

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