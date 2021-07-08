عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأسبوع المقبل.. رياضة النواب تعرض نتائج زيارتها إلى الدقهلية على وزير الشباب

لجنة الرياضة بمجلس
لجنة الرياضة بمجلس النواب

اختتم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارته الميدانية لمحافظتي  الدقهلية والشرقية التي استغرقت ٣ أيام، بلقاء جماهيرى بقرية البجلات مركز منية النصر بالدقهلية نظمه النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، وشارك فيه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بمنية النصر.

المشكلات التي تعاني منها المراكز

وأكد النائب السيد سمير، ضرورة الإهتمام بمراكز الشباب نظرا لأهميتها في تنمية وبناء الشباب.

وشهد اللقاء استعراض رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، المشكلات التي تعاني منها تلك المراكز والتي تتمثل في عدم صيانة الملاعب وعدم إستكمال إنشاء الملاعب ومشروعات التطوير ببعض المراكز.


وأعلن الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن وزارة الشباب والرياضة أخطرته بإنهاء مشكلة ملعب قرية البجلات التي سبق وتقدم النائب السيد سمير بطلب إحاطة بشأنها، مؤكدا بأن المعلب سيتم صيانته وتجديده الأسبوع المقبل.


واكد حسين، إن ما تم استعراضه خلال اللقاء من مشكلات سيتم تناولها في لجنة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل مع باقي مارصدته اللجنة من طلبات خلال زيارتها الميدانية،  وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واضاف د محمود حسين، سنحصل علي توقيتات محددة لتنفيذ تلك الطلبات من جانب الوزارة، حتي يتم الانتهاء من كافة المشروعات.

وكان الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس ادارة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، اكد ان وزارة الشباب ستنتهي خلال أقرب وقت من تلبية جنيه مطلبات نواب محافظتي الشرقية الدقهلية .

الأسبوع المقبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين مركز منية النصر بالدقهلية النائب السيد سمير

ترشيحاتنا

فيدديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. الفنانة دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

مفوض الليجا: الأهلي أفضل ناد في أفريقيا.. وانتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني صعب

نداء عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تطورات إنشاءات حلبة F1 جدة للسباقات بالسعودية

أفخم 5 سيارات SUV موديلات 2021 في مصر| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

نداء عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين المخالفين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

تطورات إنشاءات حلبة F1 جدة للسباقات بالسعودية

أول تعليق من بوش مدرب سلة الزمالك بعد إعلان رحيله رسميا

السيسي يطلع على مشروع مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس

فجر السعيد تفتح النار على محمد رمضان بسبب حفيدة صدام حسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

فيديو

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ