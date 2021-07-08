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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة سياحية صغيرة بمحافظة جبل لبنان ومقتل 3 أشخاص على متنها

تحطم طائرة سياحية
تحطم طائرة سياحية صغيرة

تحطمت طائرة تدريب سياحية صغيرة تقل 3 أشخاص إثر اصطدامها بصخور في منطقة جبل غوسطا بمنطقة كسروان بمحافظة جبل لبنان مما أدى إلى مصرع مستقليها.
وأفاد رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون - في تصريحات له عقب الحادث - بأن طائرة مدنية من طراز "سيسنا" اصطدمت بالجبل مما أسفر عن مصرع قائدها واثنين كانوا على متنها، مؤكدًا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عطلاً طرأ على الطائرة، واصطدمت بشكل خفيف بأسطح أحد المنازل قبل أن ترتطم بالجبل.
وفي موقع الحادث حاليًا، فرض الجيش اللبناني، طوقًا أمنيًا فيما تقوم سلطات البحث الجنائي؛ للوقوف على تفاصيل الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى.
وتشير المعلومات المبدئية إلى أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة التي تقدم خدمات التدريب على الطيران والجولات السياحية.

سياحية تحطمت طائرة جبل غوسطا لبنان منطقة كسروان

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