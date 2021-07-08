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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو| دينا الشربيني: فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" رسالة لبعض الأزواج

صدى البلد

عبرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بعرض فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين بعد عدة تأجيلات استمرت لسنتين.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" فكرة الفيلم جديدة، وأردنا أن نجعل الناس لاترى الجانب السئ فقط من الزواج، فالفيلم نعتبره رسالة لبعض الأزواج، وأحببت جدا العمل مع كريم عبد العزيز والمخرج  أحمد الجندي".

وأكدت:" فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين لايشبه نهائيا فيلم كريم عبد العزيز الأخير " نادي الرجال السري"، ولم تواجهنا أى مصاعب في العمل فقد كنا سعداء جدا وحينما كنا في أسوان من أجل تصوير بعض المشاهد كنا سعداء رغم الصعوبات التي واجهناها و إرتفاع درجه الحرارة والتصوير في الصحراء".

 ويعد  العمل هو السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.

 وقال ماجد الكدواني: "سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للأذان)، فكريم عشرة عمر بجد".

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).

 

دينا الشربينى تحقق 3 ملايين جنيه في «ثانية واحدة»

فيديو.. كريم عبد العزيز يروج لـ البعض  لايذهب للمأذون مرتين قبل طرحه

يذكر أن آخر عملين للنجم كريم عبد العزيز في السينما حققا إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، حيث حقق فيلماه الأخيران "نادي الرجال السري" والذي حقق أعلى إيرادات في موسم منتصف العام في تاريخ السينما المصرية وهو 65 مليون جنيه، بينما تمكن فيلم "الفيل الأزرق 2" من أن يحقق 105 ملايين جنيه، وهو أعلى رقم إيرادات في تاريخ السينما المصرية في موسم الصيف.

الفنانة دينا الشربيني البعض لايذهب للماذون مرتين فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين دينا الشربيني

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