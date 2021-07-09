هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

شهدت محافظة القاهرة حزمة مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري على مدار 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.

هذه الشبكة الجديدة للطرق تسهم فى تخفيف الكثافات المرورية وتختصر زمن الرحلات بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت.

ومن أبرز هذه المشروعات محور التجنيد – شبرا/ بنها الحر والذي يختصر المسافة من قلب وأطراف محافظة القاهرة إلى محافظة القليوبية مرورا الى بنها في دقائق معدودة بعد أن كانت تستغرق حوالي ساعتين للوصول.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن محور التجنيد – شبرا/ بنها الحر في النقاط التالية :

محور مروري بطول ١١كم تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير منطقة شرق القاهر

يعد شريانًا حيويًا يربط منطقة مسطرد بالطرق الرئيسية شرق وغرب الجمهورية

تم ربطه بكلٍ من طريق (القاهرة – السويس) وطريق (القاهرة – الإسماعيلية) وطريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي والزراعي.

يبدأ المحور من ميدان ابن الحكم بجسر السويس ويمر على كوبري ميدان المطرية ثم طريق شبرا بنها الحر

يخدم منطقة المطرية ومسطرد وبهتيم ويساهم في تقليل الكثافة المرورية بهذه المناطق

تم إنشاء ٣ كباري لربط ميدان التجنيد بمحور شبرا / بنها الحر بإجمالي أطوال ١١ كم على النحو التالي:

- كوبري شارع عمر المختار ويمتد بطول ٥٠٠م وعرض ٢٠ م بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.

- كوبري تقاطع شارع بهتيم ويمتد بطول ٥٠٠م وعرض ٢٠ م بواقع ٣ حارات مرورية.

- كوبري تقاطع بنها الحر ويمتد بطول ٦٥٠م وعرض ١٦م.