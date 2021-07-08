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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارخص سيارة عائلية في مصر موديل 2021| صور

ارخص سيارة عائلية
ارخص سيارة عائلية في مصر موديل 2021

تلقى السيارات الـ"عائلية" اقبالًا كبيرًا داخل السوق المصري، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة و التي تتسم بالطابع العائلي، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل شركة، و تعد السيارة شانجي M50 موديل 2021 واحدة من الطرازات المشاركة من هذه الفئة، و التي تقدم عبر باقة واحدة من التجهيزات على الطريقة الخاصة بالصانع الصيني.

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أبرز 5 سيارات عائلية موديل 2021 داخل السوق الأردني.. صور

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أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2021 في السوق المصري |صور

 

مواصفات السيارة شانجي M50 موديل 2021 

 

تستمد السيارة شانجي M50 موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 116 حصان، و 144 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، أما عن معدل استهلاك السيارة من الوقود فيقدر بـ 6.8 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي للسيارة شانجي M50 موديل 2021

 

تقدم السيارة شانجي M50 موديل 2021 عبر مصابيح أمامية انسيابية، و شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، و التي تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الامامي، مع اقطاب ثنائية ناحية السقف، بينما ترتكز السيارة على جنوط 15 بوصة، و تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4525 مم، و عرض يقدر بـ 1700 مم، و 1783 مم للارتفاع.

و تحتوي السيارة شانجي M50 موديل 2021 على تكييف هواء، و قفل مركزي، و نوافذ ذات تحكم كهربائي، و راديو مع مدخل USB، و مرايات جانبية كهربائية، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 450 لترا.

اسعار السيارة شانجي M50 موديل 2021 في مصر 

 

و تقدم السيارة شانجي M50 موديل 2021 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 189 ألف جنيه.

عائلية موديل 2021 السيارة شانجى M50

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