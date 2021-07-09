أهالي السعيدية القبلية بدمياط: حياة كريمة أحيتنا من جديد وستغير شكل الحياة المنعدمة.. فيديو

محافظة دمياط

جاءت مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري من نصيب 28 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط بإجمالى ٢١٩ تابعا لها، المبادرة جاءت لتغير شكل الحياة بتلك القري المنعدمة الخدمات منذ سنوات ولتغير شكل الحياة اليومية بها ولتفتح بريقا من الامل في تطوير تلك القري وهو ما بدأ بالفعل في تنفيذه.

انضمام قرية السعيدية القبلية للمبادرة سيكون بمثابة عادة الأمل لمواطنيها وفي حياة كريمة العيش بشكل ادمى وتوفير خدمات أساسية حرموا منها على مدار سنوات وبمثابة الحلم الذى تحقق.

تقول فاطمة السيد:" انها من مواليد السعيدية القبيلية ولها منزل يحتاج إلى إحلال وتجديد وإدخال الصرف الصحى به فهى سيدة مسنة اعتادت على العيش بهذا المنزل من دون وجود اى خدمات أساسية كالصرف الصحى وإضافة إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء على مدار اليوم".

وأشارت أن الشارع الذي يقع به منزلها يتحول خلال فصل الشتاء الى بركة من الطين طوال فصل الشتاء نظرا لعدم وجود طرق ممهدة ومرصوفة بأغلب شوارع القرية.

وأوضحت أن عمليات مشروع الصرف الصحى بدأت بالفعل وهو ما جعلها تشعر ببريق من الأمل والفرحة.

ويضيف حمدى وهدان محامى ومن أبناء قرية السعيدية القلبية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة "لتطوير الريف المصري اعتادت الحياة الفعلية لتلك القري بعد ان تم بالفعل البدء في كافة اعمال التطوير.

وأوضح، ان هناك الكثير من المطالب لأهالي القرية منها توصيل الغاز الطبيعى وتغيير أسلاك وأعمدة الإنارة، وتبطين الترعة بمدخل القرية وأيضا هناك الوحدة الصحية والتى من المفترض انها تدخل ضمن اعمال التطوير في اطار المبادرة للحصول على الخدمات الطبية .

وقال إن الأطفال هم الأكثر معاناة فهم يعيشون بشكل غير أدمى مفتقدين ابسط الخدمات فهم بالفعل محرمون من الخدمات فلا يوجد طرق صالحة ولا مدارس بالعدد الكافي لعدد الطلاب من أبناء القرية.

ويؤكد الحاج وحيد النجار شيخ بلد قرية السعيدية القلبية، ان اعمال الصرف الصحى تتم بالفعل بخط الانحدار بعمق لا يقل عن 6 امتار وبالفعل تم ما يقرب من 70% من أعمال التطوير بالقرية، وكذلك تجري اعمال ترميم المنازل المتهالكة بالقرية وأعمال فحص تلك المنازل مستمرة.

وأوضح شيخ البلد، أن مبنى الوحدة الصحية ضمن المبادرة وسيتم البدء في اعمال تطوير قريبا جدا من اجل تقديم خدمة طبية لأهالي القرية.

وتابع انه سيتم توصيل شبكات الغاز بكل انحاء القرية وكذلك تبطين الترع بطول القرية لتوسعه الطريق العام بالقرية وأيضا كافة اعمال رصف الطريق بالقرية سيغير مجرى حياة سكان القرية للأفضل.





ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،إلى حرص المحافظة على تنفيذ مشروع التطوير وفقاً لأعلى مستوى بما يليق بهذه المبادرة الضخمة كما أشادت "محافظ دمياط" بذلك المشروع القومى الضخم الذى يستهدف تطوير الريف المصري وتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات.

وأوضحت أن خطة تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد،جاء ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" وتم وضع هذا المشروع القومي العملاق على رأس اهتمامات المحافظة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كل الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى في كل القطاعات.







وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ 525 عمل طرق داخلية بتكلفة 1.161 مليار جنيه، و29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه، و16 مشروعا لتحسين البيئة، و32 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه، و28 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 894 مليون جنيه، وأيضًا 26 مشروعا بقطاع الكهرباء بقيمة 99 مليون جنيه.ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، فضلًا عن 17 مشروعا بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروعا بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة 176 مليون جنيه، بالإضافة إلى 48 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه، و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة 6 ملايين جنيه، و29 مشروع توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 140 مليون جنيه، و4 بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 8 ملايين جنيه، و28 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون جنيه، لتصبح التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيه تقريبا، إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.

اقرأ أيضا:

1111

111