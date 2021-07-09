بعد حب 4 سنوات.. شاب يتراجع عن الزواج من حبيبته بسبب أصدقائها الرجال

أصيبت شابة بحالة من الإكتئاب والألم بعد أن صارحها حبيبها أنه مازال يحتاج وقتا للتفكير في خطوة الزواج و ذلك بعد أن طلب منها أن ألا يكون لديها أصدقاء من الرجال و لم يخبرها عن سبب طلبه .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة كتبت عبر مواقع التواصل الإجتماعي لإستشارة المتابعين في مشكلتها مع حبيبها لأنها في حيرة من أمرها .

قالت الشابة أنها صدمت حينما أخبرها أن لديه بعض الملاحظات على نمط حياتها ، و أشارت الشابة إلى أن مهنتها كمهندسة معمارية تحتم عليها أن يكون معظم أصدقائها من الرجال .

جدير بالذكر ان الشابة اوضحت أنها تعرفت على حبيبها الحالي منذ أربع سنوات، و ذلك عن طريق ظروف عملها الذي يحتم عليها أن تكون علاقات مع الجميع و كان يعلم ذلك الامر .

طلبت الشابة من المتابعين أن ينصحوها، و ذلك بعد أن تهرب الشاب من خطوة الزواج بأكثر من طريقة و كانت آخرها هي ان تقطع علاقتها بكل أصدقائها من الرجال .

جاءت عظم التعليقات تشير إلى أن الشاب يحاول أن يتهرب من الزواج و المسئولية، و أن الأمر لا يحتاج لتفكير فالحل الوحيد هو أن تنهي علاقتها به.