البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة.. تفاصيل



اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية IIASA عن وظيفة مسئول عقود ومنح للعمل ضمن فريق إدرة المنح بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية.



حيث تتضمن المهام الرئيسية لهذا الفريق دعم دورة حياة رعاية البحوث بما في ذلك توفير الخبرة في تجهيز المقترح البحثي، ومراجعة المقترحات البحثية، والعقود، والمنح وذلك لضمان التوافق مع سياسات الـ IIASA.كل المهام التي يقوم بها المرشحون المختارون ستكون في مقر IIASA بالنمسا. سيعمل المرشح المختار بعقد (العمل كل الوقت) لمدة عامين مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد، ويمكن الأخذ في الإعتبار المرشحين الذي يرغبون في العمل لبعض الوقت، علمًا بان آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح هو 20 يونيو 2021.

وللمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-6/?lang=ar

وكانت قد اعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم ، عن وظيفة مساعد باحث فى مجال البيانات فى المجموعة البحثية الجديدة فى المعهد: مجموعة أبحاث نظم البيانات البيئية من أجل الاستدامة (NODES) Data Ecosystems for Sustainability حيث سيساعد المرشح المقبول المجموعة البحثية لمدة 10 شهور وخاصة فى مجال إدارة وتحليل البيانات المتعلقة بالممارسات الزراعية الذكية والمناخ.

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/researcher/?lang=ar



بينما اعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA، تعلن الأكاديمية عن حاجة المعهد إلى استضافة باحث واحد Early Stage Researcher(ESR) لمدة أربع سنوات فى إطار برنامج الدكتوراه الخاص بجامعة اوتريخت.

واوضحت أنه يمثل هذا المشروع جزء من مشروع InventWater Project ، يجب ان يكون المرشح المتقدم حاصلًا على درجة الماجستيرفى مجال الهيدرولوجيا، الهندسة البيئية،العلوم البيئية،الكيمياء البيئية او ما يعادلها... لمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/utrechet-university/?lang=ar