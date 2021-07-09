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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. فصل الكهرباء عن مدينة المحلة الكبرى بـ الغربية

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

 أعلن المركز الإعلامي لمحافظة الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة المحلة الكبرى وبعض المناطق المجاورة لعمل الصيانة الدورية اللازمة لمحطة محولات المحلة الكبرى، بمنطقة أبو شاهين، وذلك من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة وحتى 9 صباحا يوم السبت.


وذكر المركز الإعلامي للمحافظة، في بيان، أن الأماكن التي سيتضمنها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية؛ هي مدينة المحلة، ومنطقة أبو شاهين ومركز القلب وتقسيم الشامي ومنطقة الجندي وطريق المنصورة القديم، ونادي بلدية المحلة ومنطقة شكري القوتلي ومحب أبو راضي ومسجد قادوس.

كما تشمل منطقة 6 أكتوبر وشارع سعد محمد سعد امتداد شارع مدرسة التجارة، ومستشفى الدرة، ومستشفى أبو العزم، مطالبا الأماكن التي تتأثر بانقطاع التيار من المستشفيات والتموين بتوفير بدائل.

الغربية فصل التيار الكهربائي مدينة المحلة الكبري المحلة طريق المنصورة القديم

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