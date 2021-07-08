محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق بحديقة دار الصفا للفتيات الأيتام

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم ، موقع حريق محدود بإحدى الغرف الملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بحى غرب أسيوط للاطمئنان على سلامة جميع النزلاء بالدار من فتيات ومشرفات فضلا عن التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والإطفاء بالدار وتواجد وحدة التدخل السريع وادارة الحالة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدار للوقوف على ملابسات الحريق وتقديم الدعم النفسى لجميع النزلاء .



كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة ادارة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد وقوع حريق محدود بحجرة ملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بحى غرب .



وعلى الفور تم توجيه قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 2 سيارة مطافى إلى مكان الحريق وسيارة اسعاف تحسبا لامتداد الحريق وعلى الفور تم السيطرة على الحريق والإطفاء الكامل دون وقوع اية خسائر باستثناء احتراق بعض قطع الأخشاب والأثاث داخل إحدى الحجرات الملحقة بحديقة الدار ، واشارت التحريات الاولية الى اشتباه حدوث ماس كهربائى تسبب فى الحريق.

كما تم على الفور الدفع بفريق التدخل السريع وفريق إدارة الحالة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى الى الدار للتعامل مع الازمة وتداعياتها والتأكد من سلامة جميع النزلاء من الفتيات والمشرفات وتقديم الدعم النفسى لهن .



وفور الإبلاغ توجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الى موقع الحريق وتفقد الموقع واطمأن على سلامة جميع نزلاء الدار واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالسلامة والامن بالدار والتقى بالنزلاء من الفتيات والمشرفات للاطمئنان عليهن وطمأنتهن على استقرار الاوضاع والسيطرة عليها.

رافق المحافظ فى موقع الحريق العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية واحمد ثابت نائب رئيس حى غرب ومسئولى دار الصفا للفتيات الأيتام .



ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحريق فى اسرع وقت .



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