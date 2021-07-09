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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس حداد قتل جاره بسبب خلافات بينهما في العاشر من رمضان

صدى البلد

قررت نيابة العاشر من رمضان حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل جاره بطعنه طعنة نافذة بسكين، بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة العاشر من رمضان.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا للعقيد أحمد صالح فودة، مأمور قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، بوصول "الحسيني.م.ع" 42 سنة، حداد، مُقيم بالعاشر من رمضان، إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالبطن.

 

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، جار المجني عليه، والذي أنهى حياته بطعنه بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما.

 

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1521 جُنح ثالث  العاشر من رمضان لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

 

وعلي جانب اخر فقد أصيب 24 شخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسان عمال بإحدى شركات الملابس بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين إصابة 24 عامل بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى مشتول السوق والباقي إلى مستشفى الزوامل ، لتلقي الإسعافات اللازمة وجاري تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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