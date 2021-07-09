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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. سامح شكري: كل حجر في سد النهضة يضيق الحياة على ملايين الأبرياء بمصر.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الجفاف والشح المائي سيتكرران حال قيام إثيوبيا بـ ملء سد النهضة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

سامح شكري: مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل
قال  سامح شكري وزير الخارجية، نبحث عن حل ودي وسلمي، تجنا العواقب الوخيمة التي قد يتسبب فيها عدم التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة.
 

وزيرة خارجية السودان: سد النهضة يقلل مساحة الأراضي الفيضية بنسبة 50%
قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، إن قضية سد النهضة لها أهمية خاصة بالنسبة للسودان.
 

سامح شكري: وزير خارجية إثيوبيا تحدى مجلس الأمن بعجرفة وتكبر وأعلن ملكية النيل
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه سبق لمصر وأن حذرت مجلس الأمن العام الماضى من خطر سد النهضة على نهر النيل الذى يعتمد بقاء المصريين عليه.
 

سامح شكري: كل حجر في سد النهضة يضيق الحياة على ملايين الأبرياء بمصر
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ملايين المصريين يواجهون تهديدًا وجوديا بسبب سد النهضة.
 

المبعوث الأممي للقرن الإفريقي: حتى الآن لم يتحقق أي جديد في ملف سد النهضة
قال المبعوث الأممي للقرن الإفريقي، إنه حتى الآن لم يتحقق أي جديد في ملف سد النهضة لأن المفاوضات لم تسفر عن شئ.

 

إنجر أندرسون محذرة: تخزين إثيوبيا لـ74 مليار متر مكعب يتسبب في حدوث جفاف
أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى إنجر أندرسون، أن تخزين أثيوبيا لـ 74 مليار متر مكعب من المياه خلف سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى النيل.
 

الأمم المتحدة: مصر والسودان بذلا جهودا كبيرة لتحقيق الاستخدام المنصف لمجرى نهر النيل
قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انجر اندرسون، إن سد النهضة سيكون له تأثير كبير على مجري نهر النيل، ونشيد بالجهود المستمر للوصول لحل.
 

انجر اندرسون محذرة: تخزين اثيوبيا لـ 74 مليار متر مكعب سيغير مجرى النيل
أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى انجر اندرسون، أن تخزين أثيوبيا لـ 74 مليار متر مكعب من المياه خلف سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى النيل.
 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الجفاف والشح المائي سيتكرر حال قيام إثيوبيا بـ ملء سد النهضة
قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنجر أندرسون، إن مصر والسودان بذلا جهودًا كبيرة لتحقيق الاستخدام المنصف لمجرى نهر النيل.
 

ممثلة النرويج بمجلس الأمن: الالتزام بإعلان المبادئ 2015 يحل ازمة سد النهضة
قالت ممثلة النرويج بمجلس الأمن الدولى ،أن لـ مصر والسودان وأثيوبيا مصالح مشروعة فى نهرالنيل.

 

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