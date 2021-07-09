عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينشر صورا جديدة بصحبه زوجته وابنتيه أمام البحر

صدى البلد

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب على مشاركه جماهيره بصور جديد له أثناء قضاء إجازته الصيفية بصحبه أسرته .

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور له بصحبه زوجته ماجي وابنتيه مكة و كيان على البحر.

نشر أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أولميباكوس اليوناني، صورة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر احمد حسن كوكا وهو يتناول وجبه العشاء مع  محمد صلاح، اللاعب المصري المحترف لدى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي فى أحدث ظهور له، وعلق قائلاً :"العشاء".


أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه ، لإنهاء ملف تجديد عقده في أقرب وقت.

 

وذكرت صحيفة “ sunday world ” الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الريدز على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل  النجم المصري في أقرب وقت ممكن.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح أثار التكهنات بشأن مستقبله، في الأشهر الأخيرة ، حيث أجرى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مقابلتين مع صحيفة ماركا في مدريد في الأشهر الأخيرة ، معربا عن إعجابه بريال مدريد.
 

وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم تحفظ مالكي ليفربول على تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، إلا أنه سيتم استثناء محمد صلاح، لمدة أربع سنوات قادمة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في ميرسيسايد.

 

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح، لم يتخذ قرارا حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

 

ويتصدر محمد صلاح وتياجو ألكانتارا قائمة أجور ليفربول، بحصول كلا منها، على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

txt

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

ليفربول عن استبعاد صلاح من أولمبياد طوكيو: سنعلق في الوقت المناسب

 

رفض نادي ليفربول الكشف عن أسباب رفضه، مشاركة محمد صلاح نجم الفريق، مع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2021.

 

وقال مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”: لا استطيع التحدث عن أسباب رفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، في الوقت الحالي، يورجن كلوب “ المدير الفني للريدز” سيعلق في الوقت المناسب.

 

ووقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة في  نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

 

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم :"محمد الشناوي حارس الاهلي وأحمد حجازي اتحاد جدة السعودي ومحمود الونش نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك "، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.

 

ومن المقرر بدء تجمع الفريق اليوم الخميس 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

FB_IMG_1625782494544
FB_IMG_1625782494544
FB_IMG_1625782489414
FB_IMG_1625782489414
FB_IMG_1625782492188
FB_IMG_1625782492188
محمد صلاح ليفربول الانجليزي زوجته المقاولون العرب الزمالك منتخب مصر

موضوعات متعلقة

بعد انتقاده لسمية الخشاب .. عمر كمال يحتفل بـ 10 مليون مشاهدات كليب أوعدك

ترشيحاتنا

هشام توفيق: السيارة الكهربائية توفر فى النفقات عن البنزين بقيمة 2000 جنيه شهريا.. فيديو

وزير قطاع الأعمال يعلن عن موعد فتح باب حجز السيارة الكهربائية..فيديو

الخارجية السودانية: وزير الرى الإثيوبي يحاول إحداث فتنة وخطاباته فارغة

محمد صلاح ينشر صورا جديدة بصحبه زوجته وابنتيه أمام البحر

تعتبر النيل سياديا لها.. عبد المنعم سعيد: إثيوبيا لا ترغب في الفضيحة الدولية

عبد المنعم سعيد: حديث سامح شكري دقيق.. وإثيوبيا قدمت مظلومية في مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

الخارجية السودانية: وزير الرى الإثيوبي يحاول إحداث فتنة وخطاباته فارغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ