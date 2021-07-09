محمد صلاح ينشر صورا جديدة بصحبه زوجته وابنتيه أمام البحر

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب على مشاركه جماهيره بصور جديد له أثناء قضاء إجازته الصيفية بصحبه أسرته .

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور له بصحبه زوجته ماجي وابنتيه مكة و كيان على البحر.

نشر أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أولميباكوس اليوناني، صورة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر احمد حسن كوكا وهو يتناول وجبه العشاء مع محمد صلاح، اللاعب المصري المحترف لدى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي فى أحدث ظهور له، وعلق قائلاً :"العشاء".



أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه ، لإنهاء ملف تجديد عقده في أقرب وقت.

وذكرت صحيفة “ sunday world ” الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الريدز على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح أثار التكهنات بشأن مستقبله، في الأشهر الأخيرة ، حيث أجرى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مقابلتين مع صحيفة ماركا في مدريد في الأشهر الأخيرة ، معربا عن إعجابه بريال مدريد.



وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم تحفظ مالكي ليفربول على تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، إلا أنه سيتم استثناء محمد صلاح، لمدة أربع سنوات قادمة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في ميرسيسايد.

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح، لم يتخذ قرارا حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح وتياجو ألكانتارا قائمة أجور ليفربول، بحصول كلا منها، على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ليفربول عن استبعاد صلاح من أولمبياد طوكيو: سنعلق في الوقت المناسب

رفض نادي ليفربول الكشف عن أسباب رفضه، مشاركة محمد صلاح نجم الفريق، مع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2021.

وقال مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”: لا استطيع التحدث عن أسباب رفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، في الوقت الحالي، يورجن كلوب “ المدير الفني للريدز” سيعلق في الوقت المناسب.

ووقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم :"محمد الشناوي حارس الاهلي وأحمد حجازي اتحاد جدة السعودي ومحمود الونش نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك "، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق اليوم الخميس 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

FB_IMG_1625782494544

FB_IMG_1625782489414