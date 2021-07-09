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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان العرب محمد عبده يطرب جمهوره السعودي بحفل جدة سوبر دوم

محمد عبده
محمد عبده

قدم فنان العرب محمد عبده -ليلة أمس الخميس- واحدة من أقوى وأنجح الحفلات التي تقدمها شركة Benchmark فبعد طرح تذاكر الحفل نفذت بعد ساعة واحدة من عرضها، وذلك ضمن سلسلة حفلات Jeddah Super Dome. 

حضر الحفل اليوم عدد كبير من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية ساحرة وطربية قدم خلالها فنان العرب محمد عبده عدد كبير من أغنياته التي عشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي. 

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شاهد.. محمد عبده يطرب جمهوره في حفلات الرياض بالسعودية

بدأ محمد عبده الحفل بفقرة مع المطرب امين الفارسي الذي غنى ميدلي من كلمات معالي المستشار تركي آل شيخ 
ثم صعد فنان العرب للمسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور وحرص على توجيه الشكر لمنظمي الحفل وعلى رأسهم محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة Benchmark على الاستقبال والتجهيزات المبهرة كما قدم التحية لجمهوره، واختتم الحفل بتوجيه التحية لهيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ.

 

آخر أعمال محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -أخر شهر مايو الماضي- أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

 

كلمات أغنية مستعجلة محمد عبده: 

مستعجلة .. وش بك؟
خلي ثواني الليل .. تمتد للآخر.
أباسهر بقربك
مثل القمر وسهيل .. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع
وتوي بديت انسى الالم والالتياع
لاتوجعيني بالرحيل
ولا تذبحيني بالوداع
وترفقي في خافقٍ حبك.
مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا..
واليوم بالصدفة التقينا
وياهلا بك يا الصدف.
شفتك وراح الشقا..
وغردت الأشواق فينا
ونبضنا الوافي عزف.
مو وقت لوم ولا عتب
ولا وقت عذال وغضب
قولي لخوفك ينسحب
وخلك مثل رمش وهدب
وابقي معي 
لا تودعي
وبالهون لا تستعجلي بربك
مستعجلة .. وش بك؟!

وش هي حياة الناس 
ولو غابوا الاحباب؟ 
وش قيمة الاحساس..
لو يقفلون الباب 
لاتحرمي قلبي الحنان 
وقلبك بعد لا تحرميه 
محتاج انا لك من زمان 
وظامي على قربك وابيه 
خذي يدي وهاتي يدِك 
وعساَي أقدر أسعدك 
واحقق احلامي معك .. مادمت انا جنبك
مستعجلة .. وش بك؟!

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