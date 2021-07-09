مصر تحصد فضية وبرونزية بطولة العالم للسباحة بالزعانف المونو

تتوالى الإنجازات وتحصد بطلات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ المراكز والميداليات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والتي تقام حاليا بروسيا بعدما حصلت السباحة جميلة على صابر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 800 متر سباحة بالزعانف المونو وتليها بالمركز الرابع السباحة ندا مجدى أبو مسلم بالمركز الرابع في ذات السباق .

جدير بالذكر بأن ندا أبو مسلم قد حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية أول أمس في سباق 1500 متر سباحة بالزعانف المونو .

وقد أعرب الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص والذى يشارك على نفقته الخاصة في تلك البطولة فى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص والذى اسند لمصر شرف تنظيم عدد من الأحداث الهامة وأهمها عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص والتي ستجرى خلالها انتخابات مجلس الإدارة الجديد خلال الفترة من 25-28 أكتوبر 2021 بمدينة شرم الشيخ ويليها نهائي كأس العالم للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 3-8 نوفمبر 2021 بشرم الشيخ أيضاً .

وقد أعرب الشاذلي عن فرحته العارمة بهذا الإنجاز الغير مسبوق خاصة وأن سباحات المنتخب المصري ندا أبو مسلم وجميلة علي في سن السادسة عشر وأصبحن محط أنظار العالم الآن من حيث السن وتحقيق تلك المراكز .

ومن جانبه أكد اللواء محمد أمين عبده رئيس البعثة المصرية بأن البعثة ستصل مصر اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد تحقيق ميداليتين فضية وبرونزية في البطولة الأكبر بالعالم .

جدير بالذكر بأن كلا من السيد محمد خميس نائب رئيس الاتحاد المصري والعميد عبد العال شاهين عضو مجلس الإدارة يشاركون في تلك البعثة على نفقته الخاصة لمؤازرة المنتخب المصري في بطولة السباحة بالزعانف للكبار في روسيا .