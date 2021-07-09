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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشارك في مسيرة شبابية بمناسبة 30 يونيو والعيد القومي.. شاهد

محافظ القاهرة يشارك
محافظ القاهرة يشارك في مسيرة شبابية بمناسبة 30 يونيو

شارك محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال في المسيرة الشبابية التي تنظمها محافظة القاهرة من أمام دار الأوبرا المصرية بحضور المهندس أشرف صبحي وزير الرياضة.

وبدأت المسيرة الشبابية  من أمام دار الأوبرا المصريةحتى مركز شباب الجزيرة صباح اليوم الجمعة .

وشارك فيها شباب المجتمع المدني ومراكز الشباب ، كما شارك عدد من الشباب بالأحصنة في المسيرة حاملين اعلام مصر والرئيس السيسي واعلام محافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيه وعيد القاهرة القومي ١٠٥٢.

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتح أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع العروبة أمس والتي نفذتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال التطوير أحدثت   نقلة جمالية كبرى تليق بمدخل القاهرة للقادم من المطار  حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم  والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار .

احتفالا بالعيد القومي .. محافظ القاهرة في مسيرة شبابية أمام دار الأوبرا


وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها تعد المرحلة الأولى ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع العروبة ، وشملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة ، وزيادة الخضرة والنباتات المزهرة وعمل ممرات زخرفية .


وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات ، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال .


وأضاف رئيس هيئة النظافة أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى وتم الانتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثرى الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور و لا تشتت قائدي السيارات وتبرز الشكل الجمالي للتمثال الأثري .

 

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محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة دار الاوبرا المصرية عيد القاهرة القومي ثورة ٣٠ يونية

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