عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالعيد القومي .. محافظ القاهرة في مسيرة شبابية أمام دار الأوبرا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يشارك  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في مسيرة شبابية تبدأ من أمام دار الأوبرا المصرية حتى مركز شباب الجزيرة صباح اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيه وعيد القاهرة القومي ١٠٥٢.

وافتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع العروبة أمس والتي نفذتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة .

 

بتكلفة 37 مليار جنيه.. القاهرة تشهد أضخم إنجازات للطرق والكباري بـ 349 مشروعا


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال التطوير أحدثت   نقلة جمالية كبرى تليق بمدخل القاهرة للقادم من المطار  حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم  والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها تعد المرحلة الأولى ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع العروبة ، وشملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة ، وزيادة الخضرة والنباتات المزهرة وعمل ممرات زخرفية .


وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات ، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال .


وأضاف رئيس هيئة النظافة أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى وتم الانتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثرى الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور و لا تشتت قائدي السيارات وتبرز الشكل الجمالي للتمثال الأثري .

 

القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دار الاوبرا المصرية مسيرة شبابية ثورة ٣٠ يونية عيد القاهرة القومي ١٠٥٢

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم.. ومفاجأة في تصميم لوحة مفاتيح جهاز شاومي Mi Pad 5

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت

أخبار الرياضة..خالد الغندور يهاجم شوبير ..محمد صلاح ينشر صور بصحبة نجلتيه وزوجته

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا بمادة اللغة العربية

أخبار التوك شو.. سامح شكري: ليس أمام مصر إلا صون حقها الأصيل في الحياة وإثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلي واستخدامه حصري لها.. وأحمد موسى يصفق لـ سامح شكري

"ابن الوز عوام".. حكاية أنطون الذي تفوق علي والده برسومات ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ