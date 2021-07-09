بتكلفة 37 مليار جنيه.. القاهرة تشهد أضخم إنجازات للطرق والكباري بـ 349 مشروعا

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم ربط العاصمة بشبكة طرق حديثة داخلية وخارجية تسهل الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة والمحافظات المجاورة خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية أن هذه الشبكة تسهم فى تخفيف الكثافات المرورية وتختصر زمن الرحلات بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت.

320 مشروعا

وتابع المحافظ إنه بلغ إجمالى عدد المشروعات خلال السنوات السبع الماضية 349 مشروعا بتكلفة تقارب 37179 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 320 مشروع تضم عدد من المحاور الجديدة و 81 كوبرى للسيارات بتكلفة 36.778 مليار جنيه .

29 مشروع بتكلفة 400.402 مليون جنيه

وشملت أبرزالمشروعات التي تم الانتهاء منها تطوير طرق وكبارى مصر الجديدة ومحور مصطفى النحاس تطوير الطرق والكبارى بالمنطقة المحيطة بالمتحف القومى للحضارة (محور الحضارات ) ومحور مؤسسة الزكاة وتوسعة الطريق الدائرى وجارى الانتهاء من 29 مشروع بتكلفة 400.402 مليون جنيه .

330.6 مليار جنيه

وتحتفل العاصمة بعيدها 1052 وهي من أكثر المحافظات التى حظيت بجنى ثمار ثورة الثلاثين من يونيو ، حيث شهدت السنوات السبع لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهورية تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة تخطت تكلفتها 330.6 مليار جنيه فى مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات والطرق والنقل وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية (الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز) إلى جانب المشروعات التى تهتم بالصحة والتعليم والشباب والرياضة .