التعليم العالي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي" تقريرا بعنوان، تطوير التعليم العالي.. اتفاقيات وتوأمة مع الجامعات الدولية.

ووفقا للتقرير، فكان على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر ملف التعليم العالي والبحث العلمي خلال آخر سبع سنوات، حيث تم توقيع 265 إتفاقا ثنائيا بين الجامعات الحكومية والأجنبية، بالإضافة إلى توقيع 93 إتفاق ثنائي بين الجامعات الخاصة والأجنبية، و13 برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات التعليم العالي في الدول الثانية.

كما تم عقد إتفاق شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إس لندن بإنجلترا وشنغهاي الصينية لتطوير تكنولوجيا المعلومات وسبل التعاون.

وتم إنشاء 3 مراكز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز، وذلك بشراكة أكبر الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.

