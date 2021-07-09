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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير تونسي: سعد بقير يرفض عرض الزمالك

سعد بقير لاعب فريق
سعد بقير لاعب فريق أبها السعودي

أكد تقرير صحفي، أن التونسي سعد بقير لاعب فريق أبها السعودي، رفض عرضا من نادي الزمالك، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع قناة “ الرياضية” التونسية، أن نادي الزمالك، قدم عرضا رسميا لـ سعد بقير، للانضمام إلى صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأضاف الموقع التونسي، أن سعد بقير أخبر إدارة نادي الزمالك، بأنه لن يلعب في قارة أفريقيا إلا لصالح الترجي التونسي.

يذكر أن سعد بقير لعب في صفوف نادي الترجي  التونسي، في الفترة من 2015 حتى 2019، ثم انضم بعد ذلك إلى نادي أبها السعودي الذي يلعب في صفوفه حاليا

وشارك سعد بقير مع أبها في 23 مباراة في الدوري السعودي الموسم المنقضي، سجل خلالهما 8 أهداف، وصنع مثلهما.

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع رمضان صبحي
 

في سياق آخر، كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، حقيقة الدخول في مفاوضات مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقال طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية:" في البداية ملف الكرة ليس معي، ولكن عندما يجلس كارتيرون معنا، يكون له طلبات معينة، نحاول توفير له مع يحتاجه".

 

وأضاف:" كشمجع لنادي الزمالك، رمضان صبحي لاعب مهاري جيد وجدا، والجميع يشهد بذلك، وسيمثل إضافة لأي نادٍ، في الدوري المصري، لكن لم تحدث أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع رمضان صبحي، من الأساس".

 

وتابع: "لو كارتيرون أو اللجنة الفنية طلبوا التعاقد مع لاعب معين، ليس لدينا مشكلة في أن نتحدث معه".

 

 

 

 


 

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