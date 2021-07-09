محمود فرحات: مسرحية الشيخ أيوب كوميدية وستعرض في قصور الثقافة

قال الفنان محمود فرحات، أحد أبناء مبادرة إبدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، منذ أكثر من عامين، إن الفضل يعود لقصور الثقافة في إمداده بالشجاعة والقوى للوقوف على خشبة المسرح، من خلال تدريبه معها، وهو ما دفعه في الوقت الحالي للتجهيز لعرض مسرحي جديد يعمل أسم "الشيخ أيوب".

وأضاف أن عرض الشيخ أيوب يندرج تحت المسرح الكوميدي والمقرر أن يبدأ بروفات "الشيخ أيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة لعرضها على مسارح قصور الثقافة، لافتا إلى أن الهدف من العرض رفع العبء على المواطنين وجذبهم للمسرح من جديد بعد غياب عنه طال عدة سنوات.

الشباب الموهوب يشارك في مسرحية الشيخ أيوب



ولفت محمود فرحات إلى أن العرض المسرحي "الشيخ أيوب" يشارك فيه مجموعة من الشباب الموهوب، خريجي مبادرة إبدأ حلمك، التي اكتشفت العديد منهم خلال الفترة الماضية ودعمتهم للاستمرار فيما يحبونه.



واضاف أنه يعشق المسرح منذ صغره، ويمتلك الموهبة ومبادرة إبدأ حلمك دفعته لأن يخرج الطاقة التي بداخله للجمهور.

واختتم أن مسرح قصور الثقافة في الوقت الحالي أصبح له صدى كبير، لما يقدمه من عروض مسرحية مختلفة خلال الفترة الماضية.