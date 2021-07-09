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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: وصول أسئلة الثانوية العامة بطائرة وتوزيعها بإجرات أمنية مشددة

مطروح تستعد لامتحانات
مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مسار العمل بمركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال بنات، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس وأعضاء المركز.

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واستعرض سلامة، الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة الحديدية والتي تصل إلى مطروح جوا بالتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة كذلك الإجراءات التنفيذية والتدابير التأمينية المشددة الخاصة بنقل الصناديق بالسيارات إلى اللجان الامتحانية في مدن ومراكز مطروح.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم قد ترأس أمس الخميس غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية والعميد حازم ابوالوفا المستشار العسكري والعقيد عاصم محمود.وأوضح سلامة أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية برئاسة جاتو لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات مشددا على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة الامتحان ومواجهة أي محاولات الغش وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في السبع عشرة لجنة المحددة للامتحان في أرجاء المحافظة.

وأكد مدير تعليم مطروح أن السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب وجودة الاستراحات الحكومية والتي يقيم فيها المنتدبون لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والذين اكتمل وصولهم أمس الجمعة.


واختتم وكيل الوزارة تصريحاتهً بأن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق بينها من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومواجهة ظاهرة الغش بسبل جديدة وفريدة من نوعها بتطبيق النظام الامتحاني المتميز هذا العام.

محافظة مطروح اخبار المحافظات أسئلة امتحانات الثانوية العامة اجرءات امنية مشددة مدير مديرية التربية والتعليم

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