مصرع مسنة وإصابة شخص آخر في حريق حظيرة ماشية بأسيوط

لقيت مسنة مصرعها وأصيب شخص آخر في حريق اندلع بحظيرة ماشية بمنزل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد اندلاع حريق بمنزل بقرية بني زيد الأكراد نتج عنه حالة وفاة.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق في حظيرة ماشية بمنزل ملك "شحاته. ح. أ" 41 سنة.

أسفر الحريق عن إصابة صاحب المنزل ووفاة " شيحة. م. ه" 75 سنة، ونفوق بقرتين.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبنوب المركزي وجثة المتوفيه إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي واخطار الطب البيطري والشئون الاجتماعية.