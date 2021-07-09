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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه 

تعاون الإنتاج الحربى مع تحالف الشركات العاملة في مجال معالجة وتحلية المياه

تعاون الإنتاج الحربى
تعاون الإنتاج الحربى مع تحالف شركات لمعالجة المياه

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، بيورن .ك. آسيرود الرئيس التنفيذي لشركة "MPS"  و دافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech  "ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة" Avsecpro "، لمناقشة إمكانية التعاون فى تصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه وتصنيع معداته. 

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور چوناثان كوهين السفير الأمريكي لدي مصر  وعدد من قيادات الوزارة.

لتصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه 

فى بداية اللقاء رحب الوزير " مرسى "  بالسفير  وممثلي شركات التحالف ، وأكد على أن هذا اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع كافة مكونات محطات تحلية / معالجة المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال. 

وقام الوزير " مرسى "  بإستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في مجال إقامة محطات تحلية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي ، مشيراً إلى إستعداد وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركاتها التابعة إلى التعاون مع شركات التحالف  والذى يأتي ضمن إستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع كافة الشركات العالمية فى مختلف المجالات لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة .

و صرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين قائلاً: "التوقيع على هذه المذكرة سيساعد على إتاحة تكنولوجيا عالمية لتحلية المياه إلى مصر، ونأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكي للقيام بدور رئيسي في قطاع المياه في مصر، لقد استثمرت الحكومة الأمريكية من جانبها 3.5 مليار دولار في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي لخدمة أكبر عدد من المواطنين المصريين."

كما أفاد  بيورن .ك. آسيرود الرئيس التنفيذي لشركة ""MPS  أن الشركة ملتزمة بتقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصادياً وبيئياً والذى سيعمل على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

وأضاف   دافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech " أن الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التى ستساهم بها فى مجالات إقامة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلى لمكونات هذه المحطات.

وفى نهاية اللقاء صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر أنه تم توقيع إتفاقية سرية تبادل معلومات بين وزارة الإنتاج الحربى وشركات التحالف. 

تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والذى سيسفر عنه إنشاء شركة جديدة تكون مسئولة عن تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات (تحلية / معالجة) المياه وتوطين التكنولوجيا  وتعميق صناعة معداتها ومستلزماتها ، وكذلك أعمال التعاون في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بمعالجة وتحلية المياه بأنواعها. 

كما أتفق الطرفان على تبادل الزيارات للمتخصصين للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية عن كثب وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع .

الانتاج الحربى MPS تحلية المياه وإنشاء محطات معالجة المياه معالجة وتحلية المياه

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تعاون الإنتاج الحربى مع تحالف الشركات العاملة في مجال معالجة وتحلية المياه

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