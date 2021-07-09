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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: يجب أن يقرر الأفغان مصيرهم والوضع هناك يثير قلق روسيا

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لن تتخذ أي خطوات إزاء الوضع في أفغانستان، ما لم تخرج الأعمال القتالية الجارية هناك عن حدود البلاد.

وصرح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الجمعة مع نظيره الهندي سوبرامانيان جيشانكار، ردا على سؤال من قناة RT Arabic عما إذا كان العالم قادرا على التسامح مع سيطرة "طالبان" مجددا على أفغانستان دون أي اتفاقات مع حكومة كابل، بأن هذا السؤال يجب توجيهه بالدرجة الأولى إلى الأفغان أنفسهم.

وتابع: "بوساطة الولايات المتحدة تم ترسيم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل استقرار الوضع وإطلاق عملية سياسية والتوصل إلى اتفاق بخصوص المرحلة الانتقالية، ثم تحديد المعايير النهائية لمستقبل أفغانستان. من الواضح أنه ليس بإمكان أحد سوى الأفغان أنفسهم حل هذه المسائل، لكن الاتفاقات المبرمة بين واشنطن و"طالبان" استدعت ترحيب جميع الأطراف، ونحن نؤيد تطبيقها".

في الوقت نفسه، أكد لافروف أن التطورات الأخيرة في أراضي أفغانستان تثير قلق موسكو إزاء خطر "امتداد المشاكل إلى أراضي حلفائنا".

وفي معرض تعليقه على سيطرة "طالبان" على معابر حدودية عند حكومة أفغانستان مع طاجيكستان وإيران، قال لافروف: "طالما يحدث ذلك في أراضي أفغانستان، لا نعتزم اتخاذ أي إجراءات سوى تكرار نداءاتنا الملحة".

لافروف أفغانستان روسيا طالبان موسكو

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