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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: قرار رفع الحظر وعودة السياحة الروسية لمصر له مردود إيجابى

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن رفع الحظرالمفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر هام وله مردود إيجابى قوى ، وجاء نتيجة جهود الدولة المصرية الناجحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتعاون المثمر مع الجانب الروسى.

 

وتابعت النائبة في بيان لها: "كذلك الإجراءات الوقائية والإحترازية وتطعيم العاملين بقطاع السياحة والطيران، والطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران وتحديث منظومة المطارات القائمة وإفتتاح عدد من المطارات الجديدة ، إلى جانب مساندة ودعم الحكومة لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا".

 

وقالت النائبة نورا على، إن قرار رفع الحظر وعودة السياحة الروسية لمصر يؤكد ثقة الروس في المقصد السياحى المصرى وجهود القيادة السياسية بشأن دعم وتنشيط قطاعى السياحة والطيران ، واستئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات "مصر وروسيا" بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

 

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن عودة السياحة الروسية إلى مصر لها أهميتها وسيكون لها مردود إيجابى قوى، وجاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لاستعادة ثقة السائح الروسي في المقصد السياحي المصرى نظراً لأن روسيا تعد من أكبر الدولة المصدرة للسياحة في مصر وعودة السياحة الروسية، ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيراً في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة) .

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مجلس النواب جائحة كورونا

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