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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي تلقي إعلان القاهرة في ختام فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

صدى البلد

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي بعقد مؤتمر صحفي شهد حضور  الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والسفير محمود عفيفي  نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية ، السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعيةلمنظمة التعاون الإسلامي.

حيث ألقت الدكتورة مايا مرسى "إعلان القاهرة " الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة ان اجتماعات الدورة الثامنة قد أسفرت أيضا عن اعتماد مجموعة من القرارات الهامة منها قرارات متعلقه بتنمية المرأة الفلسطينية، وبحماية وتمكين المرأة في الدول الأعضاء للتكيف والتعافي أثناء الأوبئة الطارئة والظروف الاستثنائية ، وادماج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجية وسياسات كوفيد-19، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وغيرها من القرارات الهامة التى تصب جميعها فى صالح النهوض بأوضاع المرأة في مجتمعاتنا.


واشارت الدكتورة مايا مرسي الي ان  منظمة تنمية المرأة ستعمل عن تحقيق عدة أهداف والتي ياتي من بينها  التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحماية من العنف وإدماج النوع الاجتماعى والمساواة بين الجنسين ، مشيرة الي ان الحلم الأكبر هو خدمة النساء والفتيات فى دول العالم الاسلامى وتمكينهن . 


فيما تقدم السفير محمود عفيفي  نيابة عن السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرية بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته السامية والتشريف لهذا الحدث الهام مشدداً أن هذا الأمر ليس بالغريب عن مصر والقيادة المصرية ، واكد أن السيد الرئيس دائم المساندة منذ اليوم الأول للمرأة المصرية وللمرأة على المستوى الإقليمى والدولى .
واكد السفير محمود عفيفي أن ما تشهده اليوم هو  نقلة نوعية فى حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين موضحاً أن المؤتمر اسفر عن ١٤ قراراً ، و كان هدفه الرئيسي مناقشة قضايا منها تداعيات جائحة كورونا  حيث تم مناقشة وعرض تجارب الدول الأعضاء داخل المنظمة فى التعامل مع الجائحة علاوة على موضوعات اخرى مثل التمكين الاقتصادي للمرأة والحماية الاجتماعية وتجديد الخطاب الدينى والاعلامى.
ونوه مساعد وزير الخارجية عفيفى عن عقد مؤتمر فى القاهرة يتناول حقوق المرأة فى الإسلام لتصحيح الصورة المغلوطة عن حقوق المرأة فى المجتمعات الإسلامية.

و تقدم السفير طارق بخيت  باسمى معاني  الشكر والتقدير للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشريفه حضور  الجلسه الافتتاحية للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي للمرأة مشيرا ان هذا دليل علي اهتمام سيادته ودعمه  لقضية النهوض بالمرأة في العالم الاسلامي في كافة المجالات ، واكد علي ضرورة العمل علي تعزيز التعاون  الاسلامي المشترك  للنهوض بهذا الملف ، وهو دور تقوم به مصر حاليا من خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي ، مشيرا ان هذه  ليست المرة الاولي التي ترأس فيها  مصر الموتمرات الوزارية للمراه بالمنظمة  ، حيث  استضافت مصر هذا المؤتمر من قبل فى عام ٢٠٠٨ وكان علامة فارقة في تاريخ المؤتمرات الوزارية للمرأة التي تم استضافتها خلال السنوات الماضية، 
 واشاد بانشاء منظمة تنمية المرأة  وبالنجاح الذي تحقق  والذي سيؤثر  علي دور منظمة التعاون الاسلامي في  مجال تمكين المرأة ، مشيرا الي انه قد جاء انشاء المنظمة لتعزيز هذا الدور في العالم الاسلامي .

 

وأوضح ان منظمة التعاون الاسلامي  تدعو   الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي  للمصادقة علي النظام الاساسي لمنظمة تنمية المرأة.
 

وأكد  الأمين العام المساعد، أن هذا المؤتمر الوزاري للمرأة كان من اكثر المؤتمرات الوزارية للمرأة المتميزة و التي حققت نجاحا كبيرا.


واشاد بما تم تحقيقه من انجازات في مصر خلال السنوات الماضية خاصة انشاء هذا العاصمة الادارية الجديده التي تعد  فخرا للعالم الاسلامي وهو عمل كبير قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، مشيدا بما قامت به مصر من توفير مقر ا لمنظمة تنمية المرأة  في القاهرة ، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، والتي ستساهم في انطلاق هذه المنظمة بكل قوة وتحقيق الاهداف التي قامت من اجلها المنظمة.

منظمة التعاون الاسلامي الدكتورة مايا مرسى مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة الدورة الثامنة

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