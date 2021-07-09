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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف مجانا على 1460مواطناُ بقرية بسفا فى بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة.
 

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وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بسفا مركز الفشن على مدار يومي"الأربعاء  والخميس 7 و8 يوليو الجاري"مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1464مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم  90،معمل طفيليات 36،حالات  الأشعة 18،استصدار 4 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 40 حالة.

 

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

 

فيما  أشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة ، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق  القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

بني سويف حياة كريمة قافلة طبية الرعاية الصحية مبادرة حياة كريمة

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