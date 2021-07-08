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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجًه بتشكيل لجنة لمراجعة جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها "السبت القادم"

محافظ بني سويف : تشكيل لجنة لفحص مقرات امتحانات الثانوية العامة

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد لجان الثانوية

وجًه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتشكيل لجنة لمراجعة تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة ، للتأكد من جاهزيتها ودعمها بكافة المستلزمات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية ووسائل الراحة من مراوح ومبردات مياه  وتوافر عوامل الأمن والسلامة،ومراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان، والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء في حالة حدوث انقطاع للتيار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة  بالتزامن مع عقد الامتحانات على مدار شهري يوليو وأغسطس.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية "اليوم"والتي تفقد خلالها عدداً من لجان امتحانات الثانوية العامة،والتي تنطلق يوم السبت القادم 10 يوليو الجاري،حيث يبلغ عدد المتقدمين للامتحان أكثر من 16 ألفا و700 طالباً وطالبة،موزعين عل 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وقد رافقه خلال الجولة: سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والسكان وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف

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تفقد المحافظ الاستعدادات النهائية  لإجراء الامتحانات الثانوية العامة ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات التي تجرى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة،بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما اطمأن المحافظ على توافر الإجراءات الوقائية بمقرات اللجان مثل بوابات التعقيم ،ومراجعة خطة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالباً داخل اللجنة الواحدة ،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة،حيث تم التأكيد على ترك مسافات آمنة للتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل اللجان،مشيراً إلى  تكليفاته لرؤساء المدن باستمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية لتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط مقار لجان الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة طوال أيام الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.

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من جهتها أوضحت"سهام يوسف" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان،وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية ،والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع  الصحة والإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.

وأضافت وكيلة الوزارة أن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت القادم 10 يوليو بامتحان مادة اللغة العربية لطلاب العلمي والتي تختتم يوم 2 أغسطس القادم لنفس الشعبة،فيما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم"الأحد 11 يوليو"بمادة اللغة العربية وتختتم يوم 29 من نفس الشهر.

الثانوية العامة بني سويف وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزارة الصحة فيروس كورونا

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