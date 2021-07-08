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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تطورات إنشاءات حلبة F1 جدة للسباقات بالسعودية

صدى البلد

نفذ الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، جولة ميدانية لعدد من الصحفيين والاعلامين السعوديين والأجانب  بمنطقة بناء حلبة فورمولا 1 بـ مدينة جدة ، للوقوف والمشاهدة عن آخر التطورات وأعمال البناء ، للاستضافة حدث "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1" العالمي في ديسمبر المقبل .

 

واطلع الحضور على أخر التطورات التى تمت بموقع الحلبة بطولها الممتد لنحو 6.175 كلم و منعطفاتها الـ27، والتي يجعلها أطول وأسرع حلبة شوارع في الفورمولا 1، وبمعدل سرعة يفوق الـ 250 كلم / ساعة في اللفة الواحدة، لتكون إضافة فريدة ومميزة إلى أقوى سلسلة سباقات في العالم .

وتضم حلبة فورمولا 1 بمدينة جدة ، على مبنىً بطول 280 مترا يتألف من أربعة طوابق قيد الإنشاء حالياً، بمواصفات عالمية راقية وفريدة من نوعها، كما ينفرد المبنى بإطلالة مميّزة على السباقات الحماسية وعلى الواجهة البحرية لمدينة جدة في آن واحد.

 

بالإضافة الى زيارة الوفد الإعلامي بالجولة للمنطقة السريعة في الحلبة بعد الخروج من المنعطف 23، حيث يُتوقّع أن تصل فيه سرعة السيارات إلى 322 كلم / ساعة، وصولًا إلى المنعطف الأخير رقم 27 ، حيث يتمّ العمل على تطوير الحلبة ومنشآتها، بالتعاون مع شركة تلكي للهندسة وقسم رياضة المحركات في الفورمولا 1.

تصريحات رسمية 

حضر الجولة الميدانية لمنطقة بناء حلبة فورمولا 1 ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، الذى قال في كلمته الختامية للجولة :" تشرفنا بدعوة أصدقائنا الإعلاميين لزيارة ورش بناء أحدث حلبة فورمولا 1، ليطلعوا بأنفسهم على سير الأعمال والتقدم الذي حققناه، منذ أن وضعنا حجر الأساس في مارس الماضي، ومع اقتراب إقامة هذا الحدث العالمي الكبير في ديسمبر المقبل، والذي سيشهد إقامة أكبر وأعرق السباقات على مستوى العالم هنا على أرض المملكة العربية السعودية" .

وأضاف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل : "آمل أن تكون هذه الجولة قد سمحت لضيوفنا من وسائل الإعلام برؤية هذا الكم الهائل من الجهود المُضاعفة التي تبذلها قوانا العاملة، ذات التعليم العالي والمواهب الاستثنائية والعمال الأكفاء، في العمل بتكاتف وتناسق لتشييد صرحٍ رياضي عالمي لاستضافة أقوى السباقات، ما يساهم في رفع مستوى التوقعات والحماس مع اقترابنا أكثر من الموعد المُنتظر للزيارة المُرتقبة للفئة الأقوى في رياضة المحركات بعد بضعة أشهر، فهذه الحلبة المميزة ما هي إلا تجسيد ملموس لجزء من رؤية  المملكة 2030، والتي نتطلع من خلالها إلى المساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والاستمرار في رحلة صناعة رياضة نوعية، تحقق المنجزات الكبرى لوطننا الغالي".

الاتحاد السعودي للسيارات الاتحاد السعودي الدراجات النارية حلبة فورمولا 1 مدينة جدة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

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