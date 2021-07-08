محافظ بني سويف يعلن انتهاء موسم توريد محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتهاء موسم توريد محصول القمح للموسم الحالي2020/2021،"بنهاية يوم عمل أمس الأربعاء"،وذلك في ضوء قرار وزارة التموين بإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية والبدء في أعمال سحب واستخدام الأقماح المحلية للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني وطبقاً لنسب الخلط المقررة.

وأشار المحافظ إلى نجاح موسم التوريد هذا العام والذي سار في أجواء إيجايبة ودون معوقات،.

لاسيما بعد تخطى المستهدف بنحو 37 ألف طن " فوق المستهدف" ، حيث بدأت أعمال التوريد والإستلام منذ 15 أبريل 2021 .

و اختتمت مساء أمس الأربعاء 7 يوليو الجاري بإجمالى 237 ألف طن قمح محلي،مثنيا على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على اعمال استلام وتوريد الأقماح،ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزاراتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب.