فى ليلة امتحانات الثانوية العامة.. خبيرة تربوية توجه نصائح الطلاب فى كيفية إدارة الوقت.. الأسرة يقع دورها كبيرًا فى تهيئة الأجواء المناسبة الطالب

الدكتورة روضة حمزة الخبيرة التربوية:

يجب على الأهل تشجيع أبنائهم وإعطائهم الدافع النفسي الجيد

الطالب لابد أن يعرف مواطن القوة والضعف ولا يخدع نفسه

الأسرة دورها كبير من خلال الإشراف وليس المراقبة

ينطلق غدا السبت الموافق 10 يوليو 2021 ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى جميع لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ رسميا امتحانات الثانوية العامة غدا لطلاب الشعبة العلمية، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .



وتقدم الدكتورة روضة حمزة أبو الفضل الدكتوراه بإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات الهامة للأسر المصرية والطلاب لتهيئة المناسبة للمذاكرة الجيدة وتخفيف مظاهر الضغط على الطلاب قبل الامتحان.



وقالت "حمزة"، إنه بنسبة لدور الأسرة فيقع عليها حمل كبير فى تهيئة المناخ الهادئ المذاكرة والاستذكار، كما يجب على الأهل تشجيع أبنائهم وإعطائهم الدافع النفسي الجيد بأنهم قادرون على الدخول إلى الامتحانات، وتحقيق أعلى الدرجات، وإعطائهم الدفعة المعنوية التى يحتاجون إليها، حتى يتم تعزيز ثقة الطالب بنفسه.

وأشارت الدكتورة روضة إلى أن المسئولية التى تقع على الأسرة تكون من خلال الإشراف وليس المراقبة، فتتمثل فى توفير نوم منتظم و تغذية سليمة، كما يجب أن توفير لدى الطالب مكان مناسب للمذاكرة بأثاث جيد ومريح وتهوية جيدة فى المكان.



وأضافت انه يجب على الطالب غدآ أن لا يهلع من الامتحان، فقد خاض في مسار حياته العلمية والعملية العديد من الامتحانات كما أنه خلال هذا العام قد تمرن على حل العديد من الامتحانات.

وكشفت الدكتورة روضة حمزة عن مجموعة من الإرشادات المهمة الطلاب فى كيفية المذاكرة الجيدة فى الساعات القليلة التى تسبق، فقالت إنه يجب على الطالب الاستذكار الجيد مع استغلال الوقت الذى يسبق الامتحان والمراجعة المنتظمة والاستعانة بحل نماذج من الامتحانات والاختبارات السابقة.



كما أوضحت إلى أنه يجب على الطالب التغذية الجيدة فيتناول قبل الذهاب إلى الامتحان وجبة إفطار خفيفة وأن يتناولها فى هدوء دون تعجل، كما أشارت إلى أنه يجب خلال فترة الامتحانات التركيز على أكل الأغذية المحتوية على الفيتامينات مثل البيض والحليب لتعمل على زيادة ضخ الدم للمخ وأن يتم تناول وجبة العشاء مبكرا وتكون وجبة خفيفة.



واستطردت قائلة إنه يجب على الطالب أن يعرف مواطن القوة والضعف ولا يخدع نفسه ويعرف مسببات قلقه ويتغلب عليها.

واختتمت إرشاداتها أنه يجب على الطالب أن يكون هادئا وأن يزيد ثقته بنفسه ويعلم أن الامتحان هو موقف مثل أي موقف يمر به في الحياة وسيمر بهدوء.



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم السماح لـ طلاب الثانوية العامة 2021 غدا السبت، بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كتاب القواعد النحوية أو كتاب قصة الأيام .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد بنظام الكتاب المفتوح “اوبن بوك” .

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستسمح لـ طلاب الثانوية العامة بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسي الخاص بالوزارة، مع السماح بكتابة ملاحظاته الشخصية عليه، مشيرا إلى أنه سيتم سحب أي كتب مخالفة لذلك من الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة مع تحرير محضر للطالب.