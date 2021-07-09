بإطلالة كاجوال.. أرهانداتشيل تبرز أنوثتها في آخر ظهور

احدث إطلالات الفنانة هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، صورة جديدة على حسابها بتطبيق "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وناعمة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل مرتدية توب كت باللون الأبيض وعليه بنطال بنفس اللون واسع واختارت عليهم قميص بأكمام طويلة باللون الأبيض وعليه بعض الرسومات الملونة واختارت حقيبة باللون الأسود من الجلد، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.





وظهرت هاندا أرتشيل بخصلات شعر منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ومميزة للغاية، وهو ما أبرز رقة ملامحها.



ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاختارت اللون الكشميري الفاتح للشفاه، مع الماسكرا والآي شادو، لتبرز من جمال عينيها.



ولم تتكلف هاندا أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداؤ ساعة يد باللون الأسود على يديها، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.



هاندا أرتشيل

حياة هاندا أرتشيل الأسرية



وولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية



واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.



وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر إنستجرام في تركيا.