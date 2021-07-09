عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. الكشف على 420 شخصًا بـ قافلة طبية في الغربية

الكشف على 420 شخص
الكشف على 420 شخص بالقافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت مديرية الصحة بـ الغربية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بقرية بنا أبو صير، مركز سمنود  لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافله الطبية المجانية تستمر لمدة يومين وقد  توقيع الكشف والفحص الطبي على 420 شخصا في اليوم الأول وصرف علاج مجانا وذلك في حضور الدكتورة نبيلة خليل مدير إدارة سمنود.

 

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل إلى أنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الغربية مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة قافلة طبية وزارة الصحة

موضوعات متعلقة

هربت من المستشفى.. مفاجأة بعد إنقاذ سيدة مصابة بكورونا بـ الغربية

ترشيحاتنا

السجون تستعد لاجراء امتحانات الثانوية العامة للطلاب المحبوسين

الاتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف حارس مرمى الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

موعد عيد الأضحى 2021 رسميا؟.. الوقفة الإثنين والعيد الكبير الثلاثاء

فيروس أشد فتكا من كورونا .. تقرير بريطاني صادم يحذر من خطر مخيف

مثل جاكلين كينيدي.. ماجدة خيرالله تطالب بتقديم أعمال فنية عن جيهان السادات

بعد الجنازة العسكرية لـ جيهان السادات ..السيسي يكرم سيدات مصر أحياء وأموات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

رسميًا.. لاعب الأهلي في الجونة حتى 2024

وزير التعليم يكشف مفاجأة: طلاب الثانوية العامة اشتروا إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ