ابن الإسماعيلية.. حكاية شاب مصري واجه 1000 أثيوبي أمام مقر مجلس الأمن

أصر شاب مصري ويدعى أحمد شجيع (يوتيوبر) علي رفع العلم مصر وسط حشد مظاهرات الاثيوبيين أمام مبنى الأمم المتحدة التى نظمها العديد من أبناء الجالية الاثوبية للمطالبة بالاستمرار فى استكمال سد النهضة.





قام أحمد شجيع ابن مدينة الإسماعيلية الباسلة برفع العلم رغم الغضب الاثيوبى، قبل أن تتدخل الشرطة وتحدث الاشتباكات.



قال أحمد، أنه رجل اعمال، قام بتنظيم رحلة سياحية من 20 يوليو إلي 20 اغسطس للترويج لمصر حول العالم ولمدة ٦٠ يوم، لزيارة 30 مدينة في العالم، داخل 8 دول بأربع قارات، لتوزيع 5 آلاف عملة مصرية فئة الجنيه والخمسون قرش بالإضافة إلي برديات وتماثيل علي الأجانب.



وحول تفاصيل المشاركة أمام مجلس الأمن، أمس الخميس، قال إنه كان يريد علي دعم السياحة والنادي الاسماعيلي بنيويورك، وخلال ذلك علم بانعقاد جلسة مجلس الامن الخاصة بمناقشة ملف سد النهضة، و حرص علي المشاركة بعلم مصر لدعم الدولة المصرية من أمام مجلس الامن بالامم المتحدة، وخلال المشاركة التف نحوه ألف شخص من الجالية الإثيوبية واعتدوا عليه.



كما أضاف أنه خلال مشاركته برفع علم مصر، اعتدي عليه إثيوبي عجوز السن، وحرص شجيع علي عدم مقابلة الإساءة باخري، قائلا له تعلمنا بمصر احترام العجائز ووصانا ديننا الإسلامي علي الرحمة بكبار السن، واعتذر له رئيس الجالية الإثيوبية عن بعض الحماقات التي صدرت من المتظاهرين الاثيوبيين.



كما أضاف: "انا علي علم ان اي مصري أتيحت له الفرصة كان سيفعل اكثر مني".

وطالب شجيع المصرين بتفعيل هاشتاج "معاك_ياريس"، لكي تعلم الدوله المصرية أن مواطنيها خلفها في جميع القرارات الدولية بشأن ملف سد النهضة".



وانعقدت، أمس الخميس، جلسة خاصة بمجلس الأمن الدولى، بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذى ألقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة، التي جاءت بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.

وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن بلاده “تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث”.

من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن “التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف”.

ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى “العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي”.

من جهتها، شددت المندوبة الأمريكية في المجلس على أن واشنطن تؤمن أن “الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة”

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