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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص لسرقته أحد المساكن بالمطرية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أحد المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض علي لص لقيامه بسرقة أحد المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم شرطة المطرية من مواطن ، مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال عودته لمسكنه اكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة (جهاز لاب توب -  شاشة - هاتف محمول – غلاية مياه) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص ، مقيم بدائرة القسم،  أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل، مقيم بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق سرقة منطقة المطرية ضباط مباحث القاهرة شرطة المطرية إرتكاب الواقعة

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