ارتفعت اسعار الذهب اليوم السبت 10 يوليو 2021 بنحو 5 جنيهات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

اسعار الذهب اليوم السبت في مصر

اسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 787 جنيها

اسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 675 جنيها

اسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 889 جنيها

اسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب يسجل 6261 جنيها

اسعار الذهب اليوم اونصة الذهب 1810 دولار.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.