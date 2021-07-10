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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. صور مذهلة يصنعها بركان إتنا خلال ثورانه ليلا في إيطاليا

صدى البلد

عاد بركان إتنا في صقلية إلى النشاط مجددا ليلة الجمعة، صانعا بذلك صورا مذهلة بقذفه للحمم البركانية المتوهجة وسط الظلام، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

وأحدث البركان سحابة بركانية وصلت إلى ارتفاع 11 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر.

ووفقًا لمعهد كاتانيا للجيوفيزياء والبراكين، فقد تسبب البركان في سقوط الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات البركان دون وقوع أضرار.

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إيطاليا تسجل 1390 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، يوم الجمعة، تسجيلها 1390 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1390، مقابل 1010 الأربعاء و1394 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 4268491 حالة، بينها 41396 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 25 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 14 في بيانات الأربعاء و13 الخميس، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127756 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4099339 شخصا، بعد رصد 1434 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من 
حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

الصحة العالمية تحذر:
وفى سياق متصل، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أمس، إن الحصيلة الحقيقية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "بالتأكيد" أعلى من 4 مليون حالة.

وأضاف جيبرييسوس في مؤتمر صحفي "لقد تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ أربعة ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا وهي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد الإجمالية للوفيات.
وأشار إلى أن "العالم كان في مرحلة خطيرة من هذه الجائحة" التي تزداد حدتها مع انتشار متحوّرات جديدة أكثر فتكا وأيضا مع رفع القيود الصحية.


جدير بالذكر ان اول أصابة بالفيروس اكتُشفت في الصين في ديسمبر 2019 قبل أن ينتشر الفيروس حول العالم ويتحول إلى أخطر جائحة منذ 100 عام.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (605,905)، تليها البرازيل (526,892 وفاة) والهند (404,211) والمكسيك (233,958) والبيرو (193,588) التي تسجل أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد سكانها قبل المجر. وتستند الأرقام إلى تقارير السلطات الصحية في كل بلد، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار التعديلات التي تجريها لاحقا الهيئات الإحصائية.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بفيروس كورونا أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من تلك المعلنة رسميا.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة الإيطالية البركان كورونا في إيطاليا الصحة الإيطالية

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