موقف الأهلي من قضية كهربا مع الزمالك.. تفاصيل جديدة

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر مستجدات قضيتي محمود كهربا لاعب الأهلي وشيكابالا قائد القلعة البيضاء.



وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كان عندنا جلسة استماع وننتظر حكمًا خلال الأشهر القادمة، موقف الزمالك جيد جدا، ونحن طالبنا تعويضًا".

وأكمل: "الأهلي ليس طرفًا في القضية لأنه تعاقد مع اللاعب بعد عودته من النادي البرتغالي، وموقفنا في القضية جيد جدًا وأعتقد أن الحكم سيكون في صالحنا".

وفي سياق آخر أكد أمين صندوق نادي الزمالك:"لدينا لاعبين جيدين وكل الأندية تتمناهم لذا ليس من الغريب وصول عروض لهم ولكن لا أحد يُفكر في الرحيل الكل يريد العمل بنادي الزمالك، والمسؤولون عن الكرة وضعوا خطة خلال الفترة المقبلة للتجديد للاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية".

واسترسل جبريل:"أشرف بنشرقي ضمن اللاعبين الذين نعمل على التجديد لهم، وما يُثار على مواقع التواصل ليس صحيحًا، ولم نجلس بصورة نهائية لحسم التجديد والمسؤولون عن الكرة سيكونوا الأفضل للحديث عن التجديد، ولكن نعد الجماهير ببذل أكبر قدر من المجهود والمرونة للتجديد لكل لاعب ولابد أن يتأكد الجمهور من ذلك ولايوجد أي أزمة مع كارتيرون 99% مما يُقال على مواقع التواصل ليس صحيحًا".

وبسؤاله عن اهتمام ناديه بضم لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، رد جبريل قائلاً: "لايوجد نية للتعاقد مع رمضان صبحي، وشخصيًا لايوجد لديّ فكرة عن الموضوع، مع احترامي لرمضان صبحي فهو لاعب كبير وأي نادٍ يتمنى ضمه ولكن لم يُفتح الموضوع".