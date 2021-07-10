فلوريدا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار برج ميامي

أعلنت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار المجمع السكني إلى 79 قتيلا، إثر العثور بعد ظهر الجمعة على جثة إضافية.

وأكدت رئيسة بلدية ميامي ديد دانييلا ليفين كافا خلال مؤتمر صحفي اكتشاف جثة جديدة، بعد أن تم العثور على 14 جثة أخرى في وقت سابق الجمعة أيضا.

وأشارت رئيسة بلدية ميامي إلى أنه من بين الضحايا الـ79، تم التعرّف إلى 53 شخصا، أما الأشخاص الـ61 الذين يُعتقد أنهم كانوا في المبنى لحظة انهياره في ميامي فلا يزالون في عداد المفقودين،

ومساء الأحد تم هدم ما تبقى من المبنى نظرا إلى أن الأجزاء التي كانت لا تزال صامدة كانت تشكّل خطرا، وهو ما مكّن فرق الإغاثة من الوصول إلى أقسام كان يتعذّر عليم قبل ذلك بلوغها.

وأشاد رئيس بلدية سيرفسايد تشارلز بوركيت بـ"التقدم المذهل" الذي حققته فرق الإنقاذ التي تناوبت على مدار الساعة في ميامي موقع الكارثة.

وقال آلان كومينسكي، مسؤول خدمات الإطفاء في ميامي ديد، إن فرق الإنقاذ ركزت عمليات البحث في مواقع السلالم حيث من الممكن أن يكون هناك سكان حوصِروا وهم يحاولون الهرب، وكذلك في داخل الغرف.

الإعصار إلسا يعيق عمليات الإنقاذ

وكانت فرق الإنقاذ قد توقفت، الثلاثاء، عن العمل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية الناجمة عن الإعصار إلسا وعاودت العمل في وقت لاحق.

واستبعدت عمدة ميامي دانييلا ليفين، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء، العثور على ناجين في الأيام القادمة.

وقالت عمدة ميامي إن "تزايد حجم الكارثة يشعر مجتمعنا والعالم بالحزن.. هؤلاء هم جيراننا هؤلاء هم مجتمعنا".

والأربعاء، أعلنت السلطات الأمريكية في ميامي أن فرق الإنقاذ ستوقف عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى السكني الذي يقع في سيرفسايد قرب مدينة ميامي في ولاية فلوريدا وستركز جهودها على رفع الأنقاض لانتشال الجثث المطمورة تحتها.

وقالت عمدة سيرفسايد تشارلز دبليو بوركيت، في مؤتمر صحفي، إن موقع الانهيار شهد استخدام معدات ثقيلة ورادارات أكثر قادرة عن البحث عن ناجين او ضحايا عبر الأشعة.

وأضافت أن الموقع شهد أيضا المزيد من الازدحام، في إشارة الى تكثيف عملية الإنقاذ الجارية.